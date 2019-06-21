В Тольятти водитель легковушки сбил пятилетнюю девочку

В четверг, 20 июня, в Тольятти произошло ДТП с участием 21-летнего водителя автомобиля Lada Priora, ехавшего в 12:40 по жилой зоне, обозначенной соответствующими дорожными знаками, со стороны ул. Революционной в направлении Московского проспекта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщили в областной полиции, в районе дома № 37 по ул. Свердлова он сбил пятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть, находясь на прогулке в сопровождении родителей. Пострадавшей девочке назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД.