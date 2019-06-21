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ДТП Происшествия

Три человека пострадали в легковушке, врезавшейся в столб

СЕРГИЕВСК. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 июня, в 1:24, в Сергиевском районе участником ДТП стала 35-летняя водитель Lada Priora, ехавшая по ул. Сквозной пос. Сургут в направлении с. Сергиевск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, автомобилистка съехала в левый кювет и врезалась в световую опору.

В аварии пострадали водитель и две ее пассажирки 43 и 15 лет. Несовершеннолетней назначили амбулаторное лечение, а обе женщины госпитализированы, водитель — в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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