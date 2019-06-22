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ДТП Происшествия

В Самаре из-за ДТП на перекрестке опять пострадала женщина на тротуаре

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июня, в 17:45, в Самаре произошло ДТП с участием 43-летней водителя Mercedes-benz GLK300. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Автомобилистка ехала по ул. Льва Толстого в направлении ул. Чапаевской. На пересечении с ул. Молодогвардейской, по предварительным данным полицейских, она проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Hyundai Getz под управлением 38-летней женщины. От удара Hyundai выехал на тротуар слева и сбил находившуюся там 47-летнюю женщину.

Пешехода и водителя Hyundai госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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