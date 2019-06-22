В Самаре из-за ДТП на перекрестке опять пострадала женщина на тротуаре

В пятницу, 21 июня, в 17:45, в Самаре произошло ДТП с участием 43-летней водителя Mercedes-benz GLK300. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобилистка ехала по ул. Льва Толстого в направлении ул. Чапаевской. На пересечении с ул. Молодогвардейской, по предварительным данным полицейских, она проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Hyundai Getz под управлением 38-летней женщины. От удара Hyundai выехал на тротуар слева и сбил находившуюся там 47-летнюю женщину.

Пешехода и водителя Hyundai госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.