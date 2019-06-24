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ДТП Происшествия

Во дворе на ул. Дыбенко в Самаре водитель иномарки сбил ребенка

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 июня, в 19:35, в Самаре произошло ДТП с участием 23-летнего водителя Hyundai Genesis, ехавшего по двору дома № 120 на ул. Дыбенко. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских,автомобилист "не обеспечил возможность постоянного контроля за движением" и сбил 12-летнего ребенка, который перебегал дорогу.

Мальчика с с подозрением на перелом костей стопы доставили в больницу. Госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области и сообщают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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