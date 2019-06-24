Во дворе на ул. Дыбенко в Самаре водитель иномарки сбил ребенка

В воскресенье, 23 июня, в 19:35, в Самаре произошло ДТП с участием 23-летнего водителя Hyundai Genesis, ехавшего по двору дома № 120 на ул. Дыбенко. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских,автомобилист "не обеспечил возможность постоянного контроля за движением" и сбил 12-летнего ребенка, который перебегал дорогу. Мальчика с с подозрением на перелом костей стопы доставили в больницу. Госпитализация не потребовалась. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области и сообщают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.