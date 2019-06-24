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ДТП Происшествия

В Самаре при столкновении с кроссовером пострадал мотоциклист

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 июня, в 17:20, в Самаре участником ДТП стал 41-летний водитель мотоцикла Falcon Speedfire без госномера, ехавший по ул. Магистральной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 80 по ул. Магистральной он не уступил дорогу Renault Duster под управлением 43-летнего мужчины и столкнулся с ним.

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося полицейские ведут проверку.

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