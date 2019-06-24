В Самаре при столкновении с кроссовером пострадал мотоциклист

В воскресенье, 23 июня, в 17:20, в Самаре участником ДТП стал 41-летний водитель мотоцикла Falcon Speedfire без госномера, ехавший по ул. Магистральной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 80 по ул. Магистральной он не уступил дорогу Renault Duster под управлением 43-летнего мужчины и столкнулся с ним. Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося полицейские ведут проверку.