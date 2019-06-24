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ДТП Происшествия

В Сызрани погиб водитель опрокинувшегося на обочине Infiniti

СЫЗРАНЬ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 июня, в 11:45, в Сызрани в ДТП попал 52-летний водитель автомобиля Infiniti EX 25, ехавший по ул. Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал на правую обочину, где машина опрокинулась.

В результате аварии водитель скончался на месте до прибытия "скорой", а его 44-летнего пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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