В Сызранском районе водитель без прав насмерть сбил пешехода

В воскресенье, 23 июня, в Сызранском районе произошло ДТП с участием 32-летнего лишенного прав водителя Hyundai Elantra с госномером Ханты-Мансийского АО, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 00:10 он ехал по трассе М-5 со стороны Самары в направлении Москвы. Между 928 и 929 км трассы водитель сбил 46-летнего пешехода, который шел посередине проезжей части.

Пешеход погиб на месте до приезда "скорой помощи".

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.