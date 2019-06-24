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ДТП Происшествия

В Сызранском районе водитель без прав насмерть сбил пешехода

СЫЗРАНЬ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 июня, в Сызранском районе произошло ДТП с участием 32-летнего лишенного прав водителя Hyundai Elantra с госномером Ханты-Мансийского АО, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 00:10 он ехал по трассе М-5 со стороны Самары в направлении Москвы. Между 928 и 929 км трассы водитель сбил 46-летнего пешехода, который шел посередине проезжей части.

Пешеход погиб на месте до приезда "скорой помощи".

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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