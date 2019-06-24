В Самаре на Волжском проспекте насмерть сбили косулю

В Самаре утром 24 июня, на Волжском проспекте, в районе спуска ул. Полевой, под колеса автомобиля попала косуля и погибла. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал инспектор департамента охоты и рыболовства Самарской области Евгений Казачьев.

Информацию о гибели животного подтверждают и очевидцы в паблике samara.dtp.official.

Когда на место происшествия приехал инспектор департамента и сотрудники ДПС, водителя, сбившего косулю на месте не было. Сейчас его личность устанавливают инспекторы ГИБДД.

Тушу животного отправили в ветеринарное учреждение для установления причин смерти.

Как пояснил Евгений Казачьев, погибшей косуле около четырех лет. В городе она могла оказаться только переплыв Волгу со стороны Самарской Луки.