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ДТП Происшествия

В Шигонском районе водитель легковушки сбил велосипедиста

ШИГОНЫ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 июня, в 18:20, в Шигонском районе участником ДТП стал 35-летний водитель Lada Vesta, ехавший по ул. Победы с. Муранка в направлении ул. Ульяновской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, автомобилист он сбил 15-летнего велосипедиста, который выехал с правой обочины на проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра.

В результате велосипедиста госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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