В Шигонском районе водитель легковушки сбил велосипедиста

В воскресенье, 23 июня, в 18:20, в Шигонском районе участником ДТП стал 35-летний водитель Lada Vesta, ехавший по ул. Победы с. Муранка в направлении ул. Ульяновской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, автомобилист он сбил 15-летнего велосипедиста, который выехал с правой обочины на проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра.

В результате велосипедиста госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.