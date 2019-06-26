Водитель "пятерки" не разъехался с мини-трактором в Кошкинском районе

В Кошкинском районе 25 июня произошло ДТП с мини-трактором. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:21 на 21 дороги Борма — Кошки — Погрузная 27-летний водитель ВАЗ-2105 не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди мини-трактор FENG SHOU 180-3 с прицепом.

Известно, что 81-летний мужчина, который вел трактор, не имел права управлять транспортом. А в прицепе находилась 64-летняя женщина, что является нарушением правил перевозки пассажиров.

В аварии пострадали трое: водитель "пятерки", а также водитель и "пассажирка" мини-трактора. Их доставили в больницу с различными травмами.

По факту ДТП ведется проверка.