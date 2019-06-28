В Красноярском районе КамАЗ перевернулся в кювет, пострадал водитель

В четверг, 27 июня, в Красноярском районе пострадал водитель КамАЗа, съехавшего в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло около 04:34 на 62 км + 300 м автомобильной дороги "Осинки-Приволжье", когда грузовик ехал из Самары в сторону с. Приволжье. 38-летний водитель КамАЗа не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, и допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием.

"Скорая" доставила мужчину, получившего различные травмы, в лечебное учреждение. По данным ГИБДД водитель на момент аварии находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.





