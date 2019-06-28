16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре Lada Priora врезалась в световую опору В Красноярском районе КамАЗ перевернулся в кювет, пострадал водитель В Самаре на ул. Гагарина произошло ДТП с участием восьми автомобилей Самарец устроил ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб человек и четверо пострадали В Самаре на Волжском проспекте насмерть сбили косулю

ДТП Происшествия

В Самаре Lada Priora врезалась в световую опору

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

В четверг, 27 июня, в 00:20 в ДТП попал водитель автомобиля Lada Priora, ехавший по ул. Фасадная в Самаре, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной информации полицейских, в пути следования в районе дома № 2 "А",  по ул. Фасадная, он допустил наезд на световую опору.

В результате происшедшего травмы головы получила 32-летняя пассажирка легковушки, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Бригадой СМП она доставлена в лечебное учреждение и госпитализирована.

Обстоятельства, причины и участники ДТП устанавливаются. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30