В Самаре Lada Priora врезалась в световую опору

В четверг, 27 июня, в 00:20 в ДТП попал водитель автомобиля Lada Priora, ехавший по ул. Фасадная в Самаре, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, в пути следования в районе дома № 2 "А", по ул. Фасадная, он допустил наезд на световую опору.

В результате происшедшего травмы головы получила 32-летняя пассажирка легковушки, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Бригадой СМП она доставлена в лечебное учреждение и госпитализирована.

Обстоятельства, причины и участники ДТП устанавливаются. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.