Пятеро самарских полицейских попали в ДТП в Ульяновской области

В пятницу, 28 июня, в Номалыклинском районе Ульяновской области в ДТП погибли три сотрудника Самарского УМВД, еще двое пострадали, сообщает ulyanovsk.express.
Авария произошла в 3:15 на 124 км трассы Ульяновск — Димитровград — Самара. Lada Kalina на встречной полосе лоб в лоб врезалась в стоявший тягач DAF с цистерной. За рулем машины была девушка. Предположительно, она уснула за рулем.
В ДТП погибли три человека — сотрудники МВД. Еще двое попали в больницу.
Полицейские возвращались из Нижнего Новгорода, где были командировке.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Руководство ГУ МВД России по Самарской области и Приволжского окружного управления материально-технического снабжения МВД России, личный состав, ветераны, а также представители Общественного совета желают пострадавшим скорейшего выздоровления и выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.