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ДТП Происшествия

Пятеро самарских полицейских попали в ДТП в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: УМВД России по Ульяновской области

В пятницу, 28 июня, в Номалыклинском районе Ульяновской области в ДТП погибли три сотрудника Самарского УМВД, еще двое пострадали, сообщает ulyanovsk.express.

Авария произошла в 3:15 на 124 км трассы Ульяновск — Димитровград — Самара. Lada Kalina на встречной полосе лоб в лоб врезалась в стоявший тягач DAF с цистерной. За рулем машины была девушка. Предположительно, она уснула за рулем.

В ДТП погибли три человека — сотрудники МВД. Еще двое попали в больницу.

Полицейские возвращались из Нижнего Новгорода, где были командировке.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Руководство ГУ МВД России по Самарской области и Приволжского окружного управления материально-технического снабжения МВД России, личный состав, ветераны, а также представители Общественного совета желают пострадавшим скорейшего выздоровления и выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.

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