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ДТП Происшествия

В Самаре женщина на Nissan врезалась в трамвай № 13

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 июля, примерно в 10:47, в Самаре произошло ДТП на ул. Енисейской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Фото: предоставлено очевидцем

На пересечении улиц Енисейской и Советской женщина на Nissan Almera столкнулась с трамваем 13-го маршрута, следовавшего "из города".

В результате автомобиль получил серьезные повреждения. По словам очевидцев, задние колеса Nissan лежали отдельно в разных местах. Легковушка перекрыла рельсы, перегородив проезд трамваям в оба направления.

Точных данных о пострадавших сейчас нет. Предположительно, пострадала автомобилистка. Ей оказывали помощь врачи "скорой".

По предварительным данными оперативных структур, движение трамваев "из города" удалось восстановить в 11:55, а "в город" — в 12:45. Поврежденный автомобиль увезли на эвакуаторе примерно в 12:18.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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