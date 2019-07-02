В Самаре женщина на Nissan врезалась в трамвай № 13

Во вторник, 2 июля, примерно в 10:47, в Самаре произошло ДТП на ул. Енисейской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

На пересечении улиц Енисейской и Советской женщина на Nissan Almera столкнулась с трамваем 13-го маршрута, следовавшего "из города".

В результате автомобиль получил серьезные повреждения. По словам очевидцев, задние колеса Nissan лежали отдельно в разных местах. Легковушка перекрыла рельсы, перегородив проезд трамваям в оба направления.

Точных данных о пострадавших сейчас нет. Предположительно, пострадала автомобилистка. Ей оказывали помощь врачи "скорой".

По предварительным данными оперативных структур, движение трамваев "из города" удалось восстановить в 11:55, а "в город" — в 12:45. Поврежденный автомобиль увезли на эвакуаторе примерно в 12:18.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.