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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Дзержинского Ford не пропустил мотоцикл, байкер пострадал

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 июля, на ул. Дзержинского в Самаре произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным правоохранителей, в 18:00 22-летний водитель Ford Mondeo ехал по прилегающей территории со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского. В пути следования, в районе дома № 55 по ул. Дзержинского, при выезде на "главную" он не уступил дорогу мотоциклу Honda VT1100 под управлением 32-летнего мужчины.

В результате происшедшего пострадал водитель мотоцикла, он госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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