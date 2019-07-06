В Самаре на ул. Дзержинского Ford не пропустил мотоцикл, байкер пострадал

В пятницу, 5 июля, на ул. Дзержинского в Самаре произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, в 18:00 22-летний водитель Ford Mondeo ехал по прилегающей территории со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского. В пути следования, в районе дома № 55 по ул. Дзержинского, при выезде на "главную" он не уступил дорогу мотоциклу Honda VT1100 под управлением 32-летнего мужчины.

В результате происшедшего пострадал водитель мотоцикла, он госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.