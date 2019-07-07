В Самаре нетрезвая автоледи устроила ДТП на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской

В воскресенье, 7 июля, ночью в ДТП на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Самаре попала водитель Ford Focus, столкнувшаяся с Lada Granta, сообщает "Ночной патруль".

При общении с водителем иномарки, активисты обратили внимание на наличие у женщины признаков алкогольного опьянения. На место был вызван экипаж ДПС, который оформил происшествие и направил нарушительницу на медицинское освидетельствование. В результате у женщины было зафиксировано превышение норм паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в несколько раз. Ford Focus отправился на специализированную стоянку.