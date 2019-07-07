16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре нетрезвая автоледи устроила ДТП на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской Под Сызранью столкнулись две фуры, пострадал один из водителей В Кинель-Черкасском районе задержали пьяного водителя скутера В Новокуйбышевске "Нива" сбила ребенка на самокате В Тольятти на ул. Дзержинского Ford не пропустил мотоцикл, байкер пострадал

ДТП Происшествия

В Самаре нетрезвая автоледи устроила ДТП на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати

В воскресенье, 7 июля, ночью в ДТП на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Самаре попала водитель Ford Focus, столкнувшаяся с Lada Granta, сообщает "Ночной патруль".

Фото: Ночной патруль

При общении с водителем иномарки, активисты обратили внимание на наличие у женщины признаков алкогольного опьянения. На место был вызван экипаж ДПС, который оформил происшествие и направил нарушительницу на медицинское освидетельствование. В результате у женщины было зафиксировано превышение норм паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в несколько раз. Ford Focus отправился на специализированную стоянку.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4