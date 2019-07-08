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ДТП Происшествия

В Кошкинском районе Lada Granta столкнулась с тепловозом, водитель легковушки погиб

КОШКИ. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 июля, в Кошкинском районе автомобиль Lada Granta столкнулась с тепловозом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным правоохранителей, в 12:10 57-летний водитель легковушки ехал по автодороге "Кошки-Б.Романовка-Ермаково-Андреевка". В пути следования автолюбитель нарушил правила проезда железнодорожного переезда без шлагбаума, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с тепловозом. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте ДТП.

Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали движение на участке дороги и приступили к сбору необходимых материалов.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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