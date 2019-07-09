В Шигонском районе погиб пассажир перевернувшейся легковушки

Во вторник, 9 июля, на дороге Шигоны — Новодевичье произошло ДТП с участием 58-летнего водителя Kia Cerato. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 10:00 между 19 и 20 км дороги автомобилист не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением и съехал в левый кювет, где машина перевернулась.
В результате аварии скончался 81-летний пассажир легковушки.
На месте аварии работали полицейские. По факту случившегося ведется проверка, обстоятельства ДТП устанавливают.