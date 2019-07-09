16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Шигонском районе погиб пассажир перевернувшейся легковушки Пять человек пострадали при столкновении Lada Kalina и "двенадцатой" на перекрестке в Тольятти Двое детей пострадали в легковушке, съехавшей в кювет на мокрой дороге В Кошкинском районе Lada Granta столкнулась с тепловозом, водитель легковушки погиб В Самаре нетрезвая автоледи устроила ДТП на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской

ДТП Происшествия

В Шигонском районе погиб пассажир перевернувшейся легковушки

ШИГОНЫ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати

Во вторник, 9 июля, на дороге Шигоны — Новодевичье произошло ДТП с участием 58-летнего водителя Kia Cerato. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, примерно в 10:00 между 19 и 20 км дороги автомобилист не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением и съехал в левый кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии скончался 81-летний пассажир легковушки.

На месте аварии работали полицейские. По факту случившегося ведется проверка, обстоятельства ДТП устанавливают.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4