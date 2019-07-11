Пассажирку попавшей в ДТП машины спасали при помощи гидроинструмента

В среду, 10 июня, в 08:47 дежурная смена спасателей техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области отправились в Волжский район, где на Самарской объездной дороге, на повороте в пос. Черновский произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, сообщили в ведомстве.
По данным чрезвычайной службы, в результате ДТП пассажирка ВАЗ-2114 оказалась зажата в салоне. Чтобы достать ее из разбитой машины, спасатели использовали гидравлический инструмент.
В 09:36 аварийно-спасательные работы были завершены. Женщину передали врачам скорой медицинской помощи.