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ДТП Происшествия

Пассажирку попавшей в ДТП машины спасали при помощи гидроинструмента

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 июня, в 08:47 дежурная смена спасателей техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области отправились в Волжский район, где на Самарской объездной дороге, на повороте в пос. Черновский произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, сообщили в ведомстве.

Фото: ПСС по Самарской области

По данным чрезвычайной службы, в результате ДТП пассажирка ВАЗ-2114 оказалась зажата в салоне. Чтобы достать ее из разбитой машины, спасатели использовали гидравлический инструмент.

В 09:36 аварийно-спасательные работы были завершены. Женщину передали врачам скорой медицинской помощи.

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