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ДТП Происшествия

Тяжело пострадавший в ДТП водитель добивается возбуждения уголовного дела

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 25-летний Камиль Рзаев, тяжело пострадавший в автомобильной аварии, добивается возбуждения уголовного дела по факту ДТП.

Авария произошла 24 марта около полудня. На Красноглинском шоссе 22-летний водитель Landrover Evoque Марат Байбиков, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с ехавшей впереди машиной. Toyota, которую он ударил, вылетела на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-211340, за чьим рулем был Камиль Рзаев.

Прибывший на место ДТП инспектор городского полка ДПС Меркулов отметил в определении, что Байбиков нарушил ст. 12.8 КОАП РФ, то есть находился в состоянии алкогольного опьянения.

"До сих пор я не могу добиться, чтобы моего доверителя признали потерпевшим по делу, потому что полиция уголовное дело возбуждать не хочет, - заявила адвокат Камиля Рзаева Анна Давыдова. - В то время как государство ужесточает борьбу с пьяными водителями, в нашем ГСУ четвертый месяц находят все новые и новые предлоги для волокиты".

По словам адвоката, пострадавший Камиль Рзаев за свой счет провел судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что его здоровью причинен тяжкий вред. Хотя в рамках уголовного дела экспертиза была бы бесплатна. По перечисленным в акте СМЭ травмам понятно, что врачи собрали парня, что называется, по косточкам. И согласно УК РФ, это очевидный случай преступления по ст. 264 ч. 2 ("Нарушение лицом, управлявшим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения"). Максимальная санкция статьи - от трех до семи лет лишения свободы.

25 июня адвокат подала следователю А.Медведкину очередное ходатайство о возбуждении дела и ответа до сих пор не получила.

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