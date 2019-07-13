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ДТП Происшествия

При ДТП под Сызранью три человека погибли и пять пострадали

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 июля, в 19:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП на седьмом километре трассы "Сызрань-Шигоны-Волжский Утес", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выехали пять пожарных на двух спецмашинах. Как выяснилось, там произошло столкновение автомобилей Kia Rio и Opel Cоrsa.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, ,ДТП произошло неподалеку от с. Троекуровка. На месте происшествия погибли два человека и еще шесть человек были доставлены в больницу. В стационаре одна женщина скончалась от травм.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находятся два человека. Еще два человека направлены на лечение в отделение травматологии. У них состояние средней тяжести. Одному человеку было назначено амбулаторное лечение.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, всего для ликвидации последствий происшествия привлекались 26 человек, использовалось 10 единиц техники.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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