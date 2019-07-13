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ДТП Происшествия

Спасатели Тольятти извлекли из разбитой машины водителя одной из столкнувшихся легковушек

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 июля, в 06:13 сотрудники поисково-спасательного отряда из Тольятти выехали на 18 км Хрящевского шоссе, где произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Lada Kalina и Hyundai, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, 71-летний водитель отечественного автомобиля оказался зажатым в салоне.

Спасатели извлекли его из машины и передали врачам "скорой помощи" для дальнейшей госпитализации в больницу.

В 07:03 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены.

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