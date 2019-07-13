Спасатели эвакуировали из Рождествено двух сбитых машиной велосипедистов

В пятницу, 12 июля, сотрудники дежурной смены Центральной спасательной станции эвакуировали из села Рождествено на левый берег Волги пострадавших в ДТП 31-летнего мужчину и 36-летнюю женщину, сообщили в ПСС по Самарской области.

До происшествия они совершали вечернюю прогулку на велосипедах, когда их сбил проезжающий мимо автомобиль.

В 23:50 мужчину с различными травмами и женщину в тяжёлом состоянии спасатели перевезли на центральную спасательную станцию, где передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.