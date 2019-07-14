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ДТП Происшествия

На трассе М-5 под Тольятти произошел розлив нефти из опрокинувшейся автоцистерны

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 июля, в 03:50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении на 957 км трассы М-5 в районе с. Александровка Ставропольского района двух автомобилей — Lada Vesta и грузовика SCANIA, перевозившего нефть объемом 26 куб. м.. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в результате ДТП погибших и пострадавших нет. Из-за аварии цистерна опрокинулась на бок, и произошла утечка нефти из наливной горловины объемом около 1 куб. м. на площади около 150 кв. м.

Чтобы не допустить возгорания, прибывшие пожарные провели пенную атаку. Движение на данном участке дороги было организовано по реверсивной схеме.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что загрязнение водоемов и земель сельскохозяйственного назначения не произошло. На месте происшествия  работают представители компании-грузоотправителя, которые откачивают нефть из емкости и собирают разлившуюся нефть. Они же поставят опрокинувшуюся цистерну на колеса. Завершение работ запланировано на 19:00 14 июля.

По состоянию на 06:00 были проведены работы по локализации утечки нефти путем обвалования. Движение на данном участке дороги восстановлено.

На месте происшествия работал 21 человек, использовалось девять единиц техники.

Гид потребителя

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