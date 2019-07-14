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ДТП Происшествия

В Волжском районе машина улетела в кювет, погибла молодая девушка

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Фото: гумвд63.рф

В субботу, 13 июля, в 23:30 на 2 км автодороги "Самара - Оренбург - Пахарь" 22 -летняя девушка, управляя автомобилем Lada Grantа, двигаясь со стороны поселка Пахарь в направлении поселка Просвет, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП все трое - водитель и две ее 25-летние пассажирки получили телесные повреждения. Девушка, управлявшая автомобилем, бригадой скорой помощи была доставлена в лечебное учреждение, где скончалась. Пассажирка, сидевшая рядом, находится сейчас в больнице, а та, что была на заднем сиденьи слева, самостоятельно обратилась в лечебное учреждение.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, осмотрели место аварии, установили и опросили очевидцев случившегося.

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