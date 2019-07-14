Мотоциклист погиб в ДТП на трассе "Самара - Ульяновск"

В воскресенье, 14 июля, в Красноярском районе в 16:10 на 88 км автодороги "Самара - Ульяновск" произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники ГАИ оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев случившегося.

По предварительной версии, 33-летний житель Казани, двигаясь на мотоцикле со стороны Ульяновска в направлении Самары, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen, которым управлял 64-летний мужчина.

От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу движения и на автомобиль Kia, за рулем которого была 43-летняя женщина. В результате ДТП мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.