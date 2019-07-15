Двое водителей пострадали в аварии на ул. Антонова-Овсеенко

В воскресенье, 14 июля, в 20:20, в Самаре участником ДТП стал 30-летний водитель Lada Vesta, ехавший по ул. Антонова-Овсеенко со стороны ул. Ивана Булкина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, поворачивая налево — на ул. Карбышева на разрешающий сигнал светофора, он не встречному автомобилю ВАЗ 2111, под управлением 42-летнего водителя-женщины и столкнулся с ним.

В аварии пострадали оба водителя. Их госпитализировали.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.