Два человека сильно пострадали в ДТП в центре Самары

В Самаре 13 июля три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 3:45 38-летний водитель Lada Vesta, по версии полицейских, выехал на перекресток улиц Полевой и Молодогвардейской на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia под управлением 46-летней женщины.

Водителя Lada Vesta и его 25-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу с травмой головы попал 27-летний пассажир вазовской легковушки.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, осмотрели место аварии. По факту случившегося ведется проверка.