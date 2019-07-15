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ДТП Происшествия

Два человека сильно пострадали в ДТП в центре Самары

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 13 июля три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 3:45 38-летний водитель Lada Vesta, по версии полицейских, выехал на перекресток улиц Полевой и Молодогвардейской на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia под управлением 46-летней женщины.

Водителя Lada Vesta и его 25-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу с травмой головы попал 27-летний пассажир вазовской легковушки.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, осмотрели место аварии. По факту случившегося ведется проверка.

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