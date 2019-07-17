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ДТП Происшествия

На трассе М-5 под Жигулевском погиб водитель одного из столкнувшихся большегрузов

ЖИГУЛЕВСК. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 июля, в 19:15 спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти выехали на 953 км трассы М-5, где на въезде в с. Валы произошло столкновение двух большегрузов Scania и КамАЗ, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в результате столкновения 49-летний водитель грузовика иностранного производства погиб и его зажало в кабине.

Для деблокирования погибшего спасатели использовали гидравлический инструмент.
В 21:50 работы по извлечению тела мужчины были завершены.

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