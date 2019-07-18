По факту ДТП с участием сотрудника МЧС возбудили уголовное дело

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн добился возбуждения уголовного дела по факту смертельного ДТП в Ставропольском районе с участием сотрудника МЧС. Об этом сообщает сайт депутата.

В апреле 2019 г. к Александру Хинштейну обратилась жительница Тольятти Светлана Полина с просьбой помочь восстановить законность и привлечь к ответственности виновника страшной аварии, унесшего жизни ее сестры Анны Рахматулиной и ее мужа. В ДТП пострадали и трое малолетних детей, которые получили травмы различной степени тяжести, один ребенок стал инвалидом.

Авария произошла в декабре 2018 г. в районе с. Нижнее Санчелеево. Семья Рахматулиных ехала на "Ниве", когда в них врезался встречный Ford, за рулем которого был сотрудник МЧС.

"Заявительница полгода безрезультатно пыталась обращаться в правоохранительные органы, но уголовного дела по факту ДТП, повлекшего гибель двух человек и инвалидность ребенка, так и не возбудили", - указывается в сообщении.

В результате депутатского запроса Александра Хинштейна на имя прокурора Самарской области Константина Букреева был выявлен факт ненадлежащего исполнения закона следственными органами МВД России по Ставропольскому району. По требованию надзирающего прокурора 5 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц).