Въехавшая в столб легковушка парализовала движение трамваев на ул. Арцыбушевской

В пятницу, 19 июля, около 8:50 в Самаре на пересечении ул. Арцыбушевской и Рабочей автомобиль Lada Vesta выехал в опору контактной сети трамваев. Об этом сообщают очевидцы.

Из-за ДТП парализовано движение трамваев в обе стороны.