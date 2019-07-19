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ДТП Происшествия

Въехавшая в столб легковушка парализовала движение трамваев на ул. Арцыбушевской

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено очевидцем

В пятницу, 19 июля, около 8:50 в Самаре на пересечении ул. Арцыбушевской и Рабочей автомобиль Lada Vesta выехал в опору контактной сети трамваев. Об этом сообщают очевидцы.

Из-за ДТП парализовано движение трамваев в обе стороны.

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