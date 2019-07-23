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ДТП Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-5

СЫЗРАНЬ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе 22 июля произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 6:50 40-летний водитель Lada Priora на 883 км трассы М-5, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Renault Sandero под управлением 32-летнего мужчины. От удара Renault съехал в кювет и опрокинулся.

В аварии пострадали четыре пассажира иномарки: 24-летние девушка и молодой человек, а также мужчины 33 и 29 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

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