На Московском шоссе пострадал мотоциклист, столкнувшийся с легковушкой

В четверг, 25 июля, около 9:00, на 17 км Московского шоссе в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, мотоциклист на Suzuki Boulevard столкнулся со стоявшей или снизившей скорость машиной. По версии очевидцев в соцсетях, он "догнал" Chevrolet Niva.

После удара легковушка остановилась на правой полосе, а поврежденный мотоцикл лежал на средней. В результате на этом участке Московского шоссе осложнилось движение.

По предварительным данным, мотоциклист получил травму ноги и челюсти, ему оказывали медицинскую помощь.

Обстоятельства случившегося устанавливают. По факту случившегося ведется проверка.