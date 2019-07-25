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ДТП Происшествия

На Московском шоссе пострадал мотоциклист, столкнувшийся с легковушкой

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 июля, около 9:00, на 17 км Московского шоссе в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, мотоциклист на Suzuki Boulevard столкнулся со стоявшей или снизившей скорость машиной. По версии очевидцев в соцсетях, он "догнал" Chevrolet Niva.

После удара легковушка остановилась на правой полосе, а поврежденный мотоцикл лежал на средней. В результате на этом участке Московского шоссе осложнилось движение.

По предварительным данным, мотоциклист получил травму ноги и челюсти, ему оказывали медицинскую помощь.

Обстоятельства случившегося устанавливают. По факту случившегося ведется проверка.

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