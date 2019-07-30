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ДТП Происшествия

Из-за ДТП в Самаре встала в пробке ул. Гагарина

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 30 июля на пересечении улиц Мяги и Гагарина в Самаре произошло ДТП с участием ВАЗ-2112 и Lada Vesta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем

По словам очевидца, после удара "двенадцатая" остановилась посередине проезжей части ул. Гагарина по направлению "в город", а Lada Vesta врезалась в столб светофора.

Поврежденные машины перекрыли почти всю проезжую часть ул. Гагарина по направлению "в город", из-за чего движение практически полностью остановилось.

Полицейских и врачей "скорой" на месте происшествия свидетель не заметил. Не исключено, что в аварии никто серьезных травм не получил.

Обстоятельства случившегося устанавливают.

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