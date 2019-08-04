Три человека пострадали в ДТП на самарской обводной дороге

В Самарской области 3 августа три человека пострадали в аварии на обводной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции 25-летний водитель Fiat, ехавший в сторону М-5, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с вазовской легковушкой под управлением 32-летней женщины. После удара отечественная машина врезалась еще и в Peugeot, за рулем которого был 38-летний мужчина.

В ДТП пострадали трое: водитель и пассажир вазовского автомобиля и мужчина, управлявший Fiat. Они получили множественные травмы.