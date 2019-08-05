16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Спасателям пришлось сделать из "семерки" кабриолет, чтобы вытащить пострадавшего в ДТП водителя Три человека пострадали в ДТП на самарской обводной дороге На трассе М-5 автопоезд опрокинулся в кювет В Безенчукском районе погиб водитель "пятнадцатой", столкнувшийся с грузовиком В Новокуйбышевске иномарка провалилась в котлован

ДТП Происшествия

Спасателям пришлось сделать из "семерки" кабриолет, чтобы вытащить пострадавшего в ДТП водителя

КИНЕЛЬ. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

В понедельник, 5 августа, легковушка столкнулась на встречке с КамАЗом. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: pssso.ru

Авария произошла на 35 км дороги Кинель — Богатое в районе с. Красносамарское. По предварительной версии, 24-летний водитель "семерки" не справился с управлением и врезался во встречный КамАЗ. От удара легковушка опрокинулась в кювет.

В ВАЗ-2107 находилось два человека. Пассажир сам выбрался из машины, а водителя зажало в салоне. Чтобы вытащить его спасатели срезали крышу, стойки и двери машины. В 9:10 пострадавших передали врачам "скорой" для госпитализации.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1