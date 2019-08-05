Спасателям пришлось сделать из "семерки" кабриолет, чтобы вытащить пострадавшего в ДТП водителя

В понедельник, 5 августа, легковушка столкнулась на встречке с КамАЗом. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Авария произошла на 35 км дороги Кинель — Богатое в районе с. Красносамарское. По предварительной версии, 24-летний водитель "семерки" не справился с управлением и врезался во встречный КамАЗ. От удара легковушка опрокинулась в кювет.

В ВАЗ-2107 находилось два человека. Пассажир сам выбрался из машины, а водителя зажало в салоне. Чтобы вытащить его спасатели срезали крышу, стойки и двери машины. В 9:10 пострадавших передали врачам "скорой" для госпитализации.