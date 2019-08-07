На трассе М-5 под Жигулевском столкнулись две фуры и легковушка, есть пострадавшие

Во вторник, 6 августа, на трассе М-5 между Большой Рязанью и Жигулевском произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. Об этом паблику "Тольятти" сообщили очевидцы.

По предварительным данным, водитель одной из фур уснул, в результате чего врезался в другой грузовой автомобиль, а тот столкнулся с легковым авто.

В легковушке находились мужчина, женщина и маленький ребенок. Управлявший автомобилем мужчина получил серьезные травмы и переломы, "сердце запустили парни, которые на газели мимо проезжали". У женщины разбита голова, ребенок был сильно напуган, но не пострадал. Также травмы получил водитель одной из фур.