Возглавить Промышленный район Самары хочет замруководителя департамента горхозяйства

Во вторник, 6 августа, завершился прием заявок от желающих принять участие в конкурсе за должность главы Промышленного района Самары. Если по состоянию на 31 июля 2019 г. документы подали всего три кандидата, то теперь их количество выросло до девяти.

Так, среди претендентов на место главы района замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Семенов, гендиректор ООО "Специализированное строительно-монтажное управление" Валерий Крутов, директор "Центра общественного самоуправления "Чистый город" Виктор Русин, начальник отдела проектного управления ГКУ СО "Самарский РРЦ" Дмитрий Чиндин, директор розничной сети ООО "Рона" Олег Доровских и директор ООО "ТК Меридиан" Олег Потапов.

Напомним, возглавлявший Промышленный район с 2015 г. Владимир Чернышков оставил свой пост в начале июля с формулировкой "по собственному желанию".

Ранее Волга Ньюс уже сообщал еще о трех кандидатах, заявивших о своем желании принять участие в конкурсе за должность главы Промышленного района. Это безработный Николай Борисов, трудящаяся у нотариуса Надежды Сирик в должности специалиста Елена Соловьева и бывший руководитель департамента строительства Самары Александр Бурнаев.

Конкурс запланирован на 9 августа. По информации источников Волга Ньюс, пожелавших остаться не названными, должность главы Промышленного района с высокой долей вероятности может занять Андрей Семенов.