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Муниципалитеты Власть и политика

Александр Бурнаев претендует на пост главы Промышленного района

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заявки на участие в конкурсе за должность главы Промышленного района подали, по состоянию на 31 июля, три человека: безработный Николай Борисов, трудящаяся у нотариуса Надежды Сирик в должности специалиста Елена Соловьева и бывший руководитель департамента строительства Самары Александр Бурнаев.

Фото: Артем Пигарев

Напомним, возглавлявший Промышленный район с 2015 г. Владимир Чернышков оставил свой пост в начале июля с формулировкой "по собственному желанию".

Заявки от желающих принять участие в конкурсе на должность главы Промышленного района принимаются до 6 августа. Сам конкурс назначен на 9 августа.

Александр Бурнаев в беседе с Волга Ньюс свое решение об участии в конкурсе объяснил так: "Это мой родной район. Я в нем живу с 90-го года".

В ответ на вопрос издания о том, как оценивает свои шансы на победу, он заметил, что "всегда настроен" на нее, а также рассказал, что в настоящее время занимается подготовкой предвыборной программы.

"Я бы хотел начать, в первую очередь, с того, что в моем понимании район города — это не политическая, а хозяйственная структура. И должность главы района я вижу именно хозяйственной — как некоего завхоза в районе. Поэтому я убежден — вся моя деятельность на посту главы района будет направлена именно на хозяйственную работу, — подчеркнул Александр Бурнаев. — В районе дыра на дыре, грубо говоря. Очень много недопонимания остается во взаимодействии между городскими и районными властями — где-то выделены деньги, но нет полномочий, где-то нет средств, но есть полномочия".

Своей первой задачей он назвал проведение инвентаризации всех существующих в районе объектов: "Дело в том, что мы не добираем очень много налогов, а, значит, благодаря этому сможем повысить налогооблагаемую базу".

Вторым пунктом, по мнению Александра Бурнаева, должно стать налаживание взаимодействия с промышленными предприятиями, которые должны участвовать в жизни района.

Третий пункт — контроль за работой управляющих компаний.

"В целом это три больших главных направления работы", — уточнил Александр Бурнаев.

Александр Бурнаев родился в 1971 г. в Челябинске, в 1994 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Самолето- и вертолетостроение". С ноября 2006 г. по ноябрь 2007 г. он являлся заместителем главы администрации Промышленного района Самары, затем до сентября 2009 г. был заместителем руководителя департамента строительства и архитектуры Самары, после — до октября 2010 г. возглавлял этот департамент. В 2011 г. работал ведущим специалистом министерства строительства и ЖКХ Самарской области, в январе 2013 г. — выполнял функции помощника председателя правительства Пензенской области, а в феврале того же года вступил в должность министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области, которую покинул уже в апреле 2013 года. Сообщалось, что основная причина ухода — личные обстоятельства и возвращение Александра Бурнаева в Самару.

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