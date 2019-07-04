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Муниципалитеты Власть и политика

Владимир Чернышков покинул должность главы Промышленного района

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет депутатов Промышленного внутригородского района Самары 3 июля принял сложение полномочий главы районной администрации Владимира Чернышкова, сообщила его заместитель Татьяна Куклева.

Фото: samadm.ru

По ее словам, Чернышков оставил должность по своему желанию. Временно исполняет обязанности главы администрации Промышленного района первый замруководителя Равиль Гибадуллин.

На должность главы администрации Промышленного района Владимир Чернышков был назначен летом 2015 года при администрации Олега Фурсова. С марта того же года он возглавлял Ленинский район Самары, а до того в течение девяти лет являлся первым заместителем главы райадминистрации. Одновременно с 25 ноября 2014 г. по 4 августа 2015 г. Чернышков был исполняющим обязанности главы Ленинского района. С 1994 по 2000 год работал в должности первого заместителя главы Промышленного района, руководил коммунальным сектором.

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