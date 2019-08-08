В Волжском районе перевернулся грузовик Scania, груженый щебнем

В среду, 7 августа, в Волжском районе на 24 км трассы Самара — Волгоград перевернулся грузовик Scania, груженый щебнем, сообщает ПСС по Самарской области.

По предварительным данным у грузовика на полном ходу оторвалось колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара фуру опрокинуло на проезжую часть.

Водителя большегруза зажало в кабине. Для деблокирования мужчины в 11:00 на место происшествия были направлены спасатели техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области.

С помощью гидроинструмента водителя извлекли из поврежденной кабины и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

В 14:10 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены.