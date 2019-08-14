Спасатели вырезали водителя "Газели", въехавшей в фуру

Во вторник, 13 августа, дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Тольятти в 19:35 были направлены на 982 км трассы М-5, где произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля "Газель" двигался в сторону Тольятти из Самары. Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине пятитонник Mitsubishi.

От удара водитель "Газели" оказался зажат в кабине автомобиля. Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический инструмент.

В 20:37 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены. Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.