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ДТП Происшествия

Спасатели вырезали водителя "Газели", въехавшей в фуру

ТОЛЬЯТТИ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 августа, дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Тольятти в 19:35 были направлены на 982 км трассы М-5, где произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

Фото: ПСС по Самарской области

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля "Газель" двигался в сторону Тольятти из Самары. Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине пятитонник Mitsubishi.

От удара водитель "Газели" оказался зажат в кабине автомобиля. Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический инструмент.

В 20:37 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены. Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

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