В Тольятти погиб водитель перевернувшейся на обочине легковушки

В четверг, 15 августа, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 46-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, который в 17:00 ехал по ул. Цеховой со стороны ул. Вокзальной, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии, в пути, у дома № 116 по ул. Вокзальной, при неизвестных пока обстоятельствах он съехал с дороги на обочину, где автомобиль перевернулся и ударился в каменное строение.
После ДТП водитель скончался в больнице.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.