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ДТП Происшествия

В Тольятти погиб водитель перевернувшейся на обочине легковушки

ТОЛЬЯТТИ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 46-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, который в 17:00 ехал по ул. Цеховой со стороны ул. Вокзальной, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии, в пути, у дома № 116 по ул. Вокзальной, при неизвестных пока обстоятельствах он съехал с дороги на обочину, где автомобиль перевернулся и ударился в каменное строение.

После ДТП водитель скончался в больнице.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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