Появились подробности ДТП с тремя погибшими под Самарой

В воскресенье, 18 августа, участником ДТП под Самарой стал 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, ехавший в 20:05 по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении Челябинска, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 1048 и 1049 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry, под управлением 56-летнего водителя, ехавшего со стороны Челябинска в направлении Москвы. После удара Toyota столкнулась с попутным автомобилем Renault Sandero, которым управлял 59-летний водитель.

В результате ДТП погибли три человека: водитель автомобиля Toyota и его 52-летняя пассажирка и водитель ВАЗ-21150. Еще четыре человека, в том числе четырехлетняя девочка, получили телесные повреждения. Сейчас известно, что ребенок госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.