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ДТП Происшествия

В Самаре автоледи на Infiniti спровоцировала массовую аварию

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 августа, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 34-летняя женщина за рулем автомобиля Infiniti, в 20:45 ехавшая по ул. Ново-Садовой, не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в двигавшийся впереди Mitsubishi. Этот автомобиль в свою очередь вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Opel.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi. Какие у них травмы, пока неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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