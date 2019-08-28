В Самаре внедорожник снес столб и сгорел

В социальных сетях появилась информация о ДТП, произошедшем на пересечении улиц Галактионовской и Маяковского в Самаре.

На фото, размещенных в сети, видно, что внедорожник Lexus врезался в опору ЛЭП рядом с пешеходным переходом. Удар был такой силы, что столб завалился и висит над тротуаром. Автомобиль выгорел почти полностью.

"По предварительным данным, около половины пятого утра Lexus въехал в столб и загорелся. Никто не пострадал", — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

По словам участников дорожного движения, оставлявших свои комментарии, работы по устранению последствий ДТП спровоцировали пробку на ул. Галактионовской в оба направления.

"Галактионовская — Маяковского в результате ДТП серьезно пострадал светофор. Приступили к восстановлению. Движение регулирует сотрудник ГИБДД", — написали в Twitter представители "Дорсигнала".