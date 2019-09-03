На Московском шоссе столкнулись Chevrolet, ВАЗ и Mazda

В Самаре 2 сентября на Московском шоссе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:27 33-летний водитель Chevrolet ехал по Московскому шоссе в направлении Волжского шоссе, не справился с управлением и врезался в стоявший вазовский автомобиль под управлением 23-летнего парня. От удара иномарку отбросило на попутную Mazda.

В аварии пострадали водитель и пассажир Chevrolet. Госпитализация им не потребовалась.

По факту случившегося ведется проверка.