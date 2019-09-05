В Набережных Челнах фура с самарскими номерами протаранила пассажирский автобус

В среду, 4 сентября, в 22:20 в Набережных Челнах 38-летний водитель грузового автомобиля "МАЗ" с самарскими номерами, двигаясь по проспекту Мусы Джалиля в сторону улицы Батенчука, не выбрал скорость обеспечивающую безопасность движения и совершил наезд на автобус Ford Transit, который осуществлял посадку пассажиров, пишет vestikamaza.ru.

В результате ДТП 43-летняя пассажирка автобуса доставлена в БСМП с ушибами шейного отдела позвоночника и головы. Также пострадала 14-летняя школьница. У нее врачи зафиксировали множественные ссадины лица и гематому лба.