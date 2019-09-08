В центре Самары столкнулись скутерист и мотоциклист

В субботу, 7 сентября, в 19:40, в Самаре произошло ДТП с участием 72-летнего водителя скутера, который ехал по ул. Молодогвардейской в направлении ул. Льва Толстого. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 118 по ул. Молодогвардейской он столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 26-летний мужчина.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Полицейские сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.