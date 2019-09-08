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ДТП Происшествия

В центре Самары столкнулись скутерист и мотоциклист

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 сентября, в 19:40, в Самаре произошло ДТП с участием 72-летнего водителя скутера, который ехал по ул. Молодогвардейской в направлении ул. Льва Толстого. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: предоставлено очевидцем

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 118 по ул. Молодогвардейской он столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 26-летний мужчина.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Полицейские сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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