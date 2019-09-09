Волонтерам легче устраиваться на работу

Положительное влияние волонтерского опыта на трудоустройство отмечают в 1,5 раза чаще.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, влияет ли опыт участия в волонтерских проектах на трудоустройство. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Благодаря таким событиям, как Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу, популярность волонтерского движения в России заметно возросла. 23% россиян в возрасте старше 18 лет имеют опыт участия в волонтерских проектах, в том числе 7% из них были волонтером один раз, 14% участвовали в подобных акциях несколько раз и 2% россиян занимаются волонтерством на постоянной основе.

Женщин с опытом участия в волонтерских проектах несколько больше, чем мужчин: 26 и 21% соответственно. Самыми активными волонтерами является молодежь в возрасте до 24 лет: 43% имеют опыт волонтерской деятельности. Чем старше респонденты, тем реже они участвуют в различных активностях в качестве добровольца: всего 17% среди граждан 35 лет и старше.

По данным Superjob, среди волонтеров стало больше тех, кто отмечает влияние опыта своей добровольческой деятельности на трудоустройство. Сегодня 38% опрошенных считают, что волонтерский опыт помогает им при трудоустройстве, 37% россиян говорят об обратном. В 2017 году лишь 24% были уверены в том, что волонтерский опыт может заинтересовать работодателя, 43% не отмечали его влияния на трудоустройство.